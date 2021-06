Milos Teodosic ha letteralmente dominato i playoff di Serie A basket 2020-2021. Il fuoriclasse serbo è stata l’arma in più della Virtus Bologna fresca campionessa d’Italia. In particolar modo, l’asso ex Olympiacos, CSKA Mosca e Los Angeles Clippers è stato fondamentale nelle due vittorie delle V-Nere in casa dell’Olimpia Milano. Le sue grandi prestazioni, peraltro, gli sono valse il premio di MVP delle finali.

Ancora non è chiaro, però, quale sarà il futuro di Teodosic. Il playmaker serbo ha trentaquattro anni, ma su un campo da pallacanestro è ancora devastante e molte squadre vorrebbero averlo tra le proprie file, nonostante debba fare i conti anche con qualche acciacco. La Virtus Bologna, tuttavia, farà di tutto per poterlo confermare anche nella prossima stagione.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Teodosic dopo il successo della Virtus Bologna nelle Finali Scudetto 2021: “È il motivo per cui sono venuto qui, per realizzare questo sogno. Il premio da mvp? Conta poco, contano compagni di cui sono orgoglioso e con cui abbiamo fatto sforzi enormi per superare le difficoltà, fare un grande percorso e battere per 4-0 una grande squadra. Il futuro? Resterei qua ma adesso non è proprio il momento per pensarci“.

Credit: Ciamillo