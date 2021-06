L’Olimpia Milano è sicuramente la protagonista del basket mercato degli ultimi giorni. Dopo aver ufficializzato ieri l’arrivo di Davide Alviti, oggi è il giorno dell’acquisto di Devon Hall, guardia americana proveniente dal Brose Bamberg, con cui ha giocato il campionato tedesco e Basketball Champions League nell’ultima stagione.

Hall è un classe 1995 ed è reduce da una stagione con il Bamberg da 12.4 punti per gara in Champions League e da poco più di 14 punti di media in Bundesliga (quasi 40% da tre punti). La guardia americana è stato selezionata al numero 53 dei draft NBA dagli Oklahoma City Thunder nel 2018, ma ha trascorso quell’anno in Australia con i Cairns Taipans. Dopo una breve parentesi americana in G-League, poi c’è stato l’approdo in Germania.

Queste le parole di Christos Stavropoulos, general manager dell’Olimpia Milano: “Abbiamo puntato su Hall perché è un ragazzo in crescita, con il profilo atletico, tecnico e umano che cercavamo. Siamo convinti che abbia le qualità per far parte del nostro progetto”.

Devon Hall ha parlato anche sui canali della società: “Sono super entusiasta di far parte di un club con la storia dell’Olimpia. Avrò la grande opportunità di confrontarmi al livello europeo più alto possibile e al tempo stesso di migliorare come giocatore grazie ad uno staff tecnico di grande esperienza“.

