Basket: Damian Lillard e Draymond Green faranno parte del roster degli Stati Uniti alle Olimpiadi

La notizia la riportano Shams Charania e Joe Vardon di The Athletic: Damian Lillard e Draymond Green saranno al via delle Olimpiadi di Tokyo e faranno dunque parte di Team USA per la campagna verso il settimo oro da quando i professionisti della NBA sono autorizzati a prendere parte alla rassegna a cinque cerchi.

La loro presenza fa da contraltare all’assenza di LeBron James. Altri giocatori avrebbero detto sì a Gregg Popovich, ma non sono stati rilasciati i nomi degli stessi. Come inizio, ad ogni modo, non c’è male: si parla di un giocatore che è stato settimo nelle votazioni per il titolo di MVP dell’annata 2020-2021 e di un uomo ampiamente riconosciuto per la sua energia sul parquet, nonché già oro a Rio 2016.

Per la fine di giugno ci si aspetta che siano rilasciati i nomi di coloro che parteciperanno al training camp di Las Vegas, che parte dal 6 luglio, e alle amichevoli (cinque) di scena nei giorni successivi.

Lillard ha messo a segno, con i Portland Trail Blazers, una media di 28.8 punti, 7.5 assist e 4.2 rimbalzi, mentre per Green le cifre sono di 8.9 punti e 7.1 rimbalzi con i Golden State Warriors.

Foto: LaPresse