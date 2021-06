Era cosa già nota da settimane, ma soltanto quest’oggi ne è stata data l’ufficialità: alla Germani Brescia arriva Amedeo Della Valle. Dopo una stagione passata tra il Gran Canaria, il Buducnost di Podgorica e uno stop per Covid-19, il nativo di Alba ritorna a vestire una maglia italiana dopo quelle di Junior Casale, Reggio Emilia e Olimpia Milano.

Il giocatore, che verrà presentato alla stampa lunedì, si pone al centro di un progetto tecnico totalmente rinnovato per il club lombardo, che ha cambiato guida tecnica affidandosi ad Alessandro Magro. Con il Buducnost, nell’ultima stagione, ha disputato la finale di ABA Liga, persa in gara-5 con la Stella Rossa, e ha vinto la Coppa di Montenegro.

Il ritorno sul suolo tricolore dell’uomo che ha avuto i gradi di capitano azzurro in tre delle ultime quattro partite giocate dall’Italia a livello ufficiale non è però l’unico annuncio di giornata. A Milano, infatti, è stato definito l’addio tra il club meneghino e Michael Roll, che esce di scena dopo due stagioni nell’ambito di una ridefinizione di varie parti del roster a disposizione di Ettore Messina. Nei giorni scorsi sono arrivate le ufficialità di Davide Alviti e Devon Hall, e presto verrà quella di Dino Mitoglou.

Altre ufficialità riguardano i rinnovi: in particolare, Marcos Delia prolunga con Trieste (che starebbe per firmare Alessandro Lever), mentre Varese continua nel solco del proprio capitano, Giancarlo Ferrero. Molto importante la corte della Dinamo Sassari a Christian Mekowulu, mentre Carlos Delfino sta per essere rinnovato da Pesaro con un biennale. Anche sui due fronti di Bologna non mancano le novità: in Virtus Awudu Abass ha sul piatto un’offerta di prolungamento a cifre più basse, mentre la Fortitudo da una parte cerca John Jenkins, dall’altra sembra avere in discesa la strada verso il rinnovo di Matteo Fantinelli. In chiave bianconera restano sullo sfondo le questioni Milos Teodosic (si risolverà dopo il Preolimpico) e Giampaolo Ricci (sul quale c’è Milano).

Credit: Ciamillo