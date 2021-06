L’Italia non è riuscita a qualificare alcun atleta alle Olimpiadi nel badminton: il ranking olimpico si è chiuso con l’aggiornamento del 15 giugno, e così la corsa verso i Giochi di Tokyo è conclusa. I posti a disposizione sono 86 sia per gli uomini che per le donne, e 82 di questi sono assegnati tramite ranking (38 per il singolare e 16 coppie per i doppi).

Devono essere ancora riallocati i posti riservati al Giappone in qualità di Paese ospitante (1 per genere), ed inoltre devono essere assegnati gli inviti della Commissione Tripartita (3 per genere), ma nessun italiano sarà alle Olimpiadi nel badminton.

Dal 2008 l’Italia era stata sempre presente ai Giochi, i tutti i casi nel singolare femminile: a Pechino 2008 e Londra 2012 con Agnese Allegrini, 33ma in entrambi i casi, mentre a Rio 2016 con Jeanine Cicognini, 14ma. A Tokyo, però la striscia di partecipazioni consecutive si interrompe.

ITALIA ALLE OLIMPIADI NEL BADMINTON

Pechino 2008

Agnese Allegrini 33ma nel singolare femminile

Londra 2012

Agnese Allegrini 33ma nel singolare femminile

Rio 2016

Jeanine Cicognini 14ma nel singolare femminile

Foto: Comunicato stampa FIBa