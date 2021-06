E’ tempo già di tornei “erbivori” per il massimo circuito internazionale del tennis maschile. Il Roland Garros a Parigi si appresta a vivere le battute conclusive e, nello stesso tempo, a Stoccarda (Germania) i giocatori che già hanno salutato Parigi si preparano in vista di quel che sarà a Wimbledon dal 28 giugno.

L’ATP sull’erba teutonica, dunque, è la prima tappa. Quest’oggi sono andati in scena quattro incontri con tennisti di un certo rilievo. Si parte da Marin Cilic che, dopo essere stato sconfitto da Roger Federer nello Slam francese, ha iniziato con il piglio giusto la competizione in Germania: 7-5 6-3 lo score per il croato contro il tedesco (wild card) Rudolf Molleker (n.262 del ranking). Una sfida nella quale i colpi di inizio gioco di Cilic hanno fatto una gran differenza.

Nel prossimo turno il balcanico se la vedrà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.31 del ranking). Dopo aver deluso le attese a Parigi (eliminato dal giovane spagnolo Carlos Alcaraz), Basilashvili si è imposto in questo primo incontro sull’erba tedesca contro l’eccentrico padrone di casa Justin Brown (n.303 ATP), presente in tabellone grazie a una wild card, con lo score di 6-3 7-6 (4).

Missione compiuta anche per il francese Ugo Humbert (n.32 del ranking) e per il sudafricano Lloyd Harris (n.54 del mondo): il transalpino ha prevalso in maniera netta contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.44 ATP) per 6-3 6-1, mentre Harris ha regolato per 6-4 7-5 il francese Gilles Simon (n.69 del mondo). Humbert negli ottavi di finale attende il nome del vincente tra il tedesco Hanfmann e l’altro transalpino Jeremy Chardy; il sudafricano affronterà invece la testa di serie n.3 del torneo Felix Auger-Aliassime, in cerca di un cambio di rotta viste le tante sconfitte di questo 2021.

Foto: LaPresse