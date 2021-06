Va in archivio la terza giornata di incontri del tabellone principale del torneo ATP 500 del Queen’s a Londra, in Gran Bretagna: sull’erba outdoor del Cinch Championship, si sono giocati quattro incontri degli ottavi, con la sconfitta di Fabio Fognini. Domani termineranno gli ottavi e sarà in campo Matteo Berrettini.

L’azzurro, testa di serie numero 8, cede al croato Marin Cilic, che si impone per 6-3 7-6, vincendo 72 dei 130 punti giocati (58 per Fognini), e convertendo entrambe le palle break avute. Ai quarti affronterà l’australiano Alex De Minaur, che vince il derby con John Millman per 6-1 6-3, con 5 palle break sfruttate su 7 e 58 punti vinti su 96 totali.

Nella parte bassa del tabellone ai quarti ci sarà un derby britannico: Jack Draper elimina il kazako Alexander Bublik per 7-6 7-6 nonostante abbia vinto 16 punti in più dell’avversario, 82 contro 66, mentre Cameron Norrie batte il russo Aslan Karatsev per 7-5 6-2 con un netto 72-53 nel conto dei punti vinti.

RISULTATI ATP 500 QUEEN’S 16 GIUGNO (SINGOLARE)

Alex De Minaur batte John Millman 6-1 6-3

Marin Cilic batte Fabio Fognini 6-3 7-6

Cameron Norrie batte Aslan Karatsev 7-5 6-2

Jack Draper batte Alexander Bublik 7-6 7-6

Foto: LaPresse