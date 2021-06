Fabio Fognini avanza nel torneo del Queen’s. Sull’erba londinese il tennista ligure debutta e vince senza fare nulla di speciale contro il taiwanese Yen-Hsun Lu, numero 624 al mondo con un passato da numero 33. Un 6-4 7-6 in cui l’azzurro non ha sicuramente spiccato, speculando perlopiù sull’avversario, ma ha gestito bene una partita che poteva farsi più difficile di quanto dice la classifica.

I primi game vanno sull’onda dell’equilibrio, entrambi i giocatori non hanno problemi a mantenere il ritmo al servizio. Nonostante la bassa classifica, Lu è un giocatore che sull’erba sa il fatto suo, potendo vantare un quarto di finale nell’ormai lontano 2010. Ma è comunque un giocatore soggetto ad errori, anche grossolani con un paio di dritti sparacchiati fuori da posizione favorevole. Dall’altra parte invece Fabio nel settimo gioco aumenta i giri in risposta e con due vincenti indirizza il game, prendendosi il break e confermarlo fino al 6-4.

La seconda frazione segue un canovaccio simile, con il taiwanese che ogni tanto viene a rete per chiudere il punto nella maniera migliore. Fognini non fa nulla di speciale e nel nono gioco arriva il break con la possibilità di servire per il set. L’azzurro ha però un momento di défaillance proprio al momento di chiudere e Lu non perdona, pareggiando i conti e arrivando al tie-break. I primi tre scambi sono tutti per la risposta, poi il giudice di sedia opta per l’overrule su un dritto del taiwanese dandogli il punto del 3-1. Fabio si arrabbia e, invece di impazzire, riattacca la spina: sei punti consecutivi e partita in ghiaccio.

Nove i punti vinti in più da Fognini, 71 a 62 il rapporto finale, con l’azzurro che è bravo a mantenere soprattutto una ottima percentuale con la seconda di servizio. Per ben 29 volte sbaglia la prima, ma poi perde lo scambio soltanto in otto occasioni, riuscendo anche a limitare i doppi falli (3).

