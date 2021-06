Si conclude il primo turno del Queen’s di Londra, primo appuntamento con Halle della stagione sull’erba. Tre italiani in campo quest’oggi, con uno tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia che doveva forzatamente perdere nel derby. Ad imporsi è il numero 1 del tabellone con un doppio tie-break, così come successe lo scorso anno agli Internazionali d’Italia; per due volte il romano ha recuperato un break di svantaggio per poi imporsi nel gioco decisivo, e contro di lui avrà un illustre avversario in Andy Murray, uno che qui ci ha vinto cinque volte, che ha sconfitto Benoit Paire in due set.

Bene anche Fabio Fognini, che non ha fatto moltissimo per superare il taiwanese Yen-Hsun Lu; al ritorno sull’erba dopo otto anni di assenza, il ligure ha gestito al meglio i momenti più caldi della partita conquistando la vittoria numero 378 della sua carriera superando Andreas Seppi. Contro di lui al secondo turno un altro vincitore qui a Londra, Marin Cilic, sbarazzatosi del qualificato Sebastian Ofner soltanto al tie-break del terzo e decisivo set.

Deve sudare tantissimo la testa di serie Denis Shapovalov per avere ragione dell’australiano Aleksandar Vukic, numero 207 delle classifiche ATP. Il qualificato è assai solido al servizio, offrendo soltanto due palle break al canadese; l’oceanico va a tanto così da riuscire nell’impresa, con quattro set point nei due tie-break, ma deve arrendersi al ritorno del più talentuoso avversario. Si salvano Frances Tiafoe e Alex De Minaur, entrambi costretti alla rimonta con Aljaz Bedene e Laslo Djere, avanzano invece Daniel Evans e Alexander Bublik.

ATP QUEEN’S 2021, RISULTATI 15 GIUGNO

M. Berrettini b. S. Travaglia 7-6 7-6

A. Bublik b. J. Chardy 6-4 3-6 6-3

A. De Minaur b. L. Djere 3-6 6-3 6 -4

D. Evans b. Al. Popyrin 6-4 6-4

F. Tiafoe b. A. Bedene 4-6 6-3 6-4

A. Murray b. B. Paire 6-3 6-2

F. Fognini b. Y-H. Lu 6-4 7-6

D. Shapovalov b. A. Vukic 7-6 7-6

M. Cilic b. S. Ofner 6-2 6-7 7-6

Foto: LaPresse