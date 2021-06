ATP Halle 2021: Roger Federer esordisce battendo Ilya Ivashka in due set

Roger Federer fa il suo esordio in quello che ormai è il feudo di Halle: anche a porte chiuse arriva la vittoria dello svizzero, che batte il bielorusso Ilya Ivashka per 7-6(4) 7-5 e accede al secondo turno dell’ATP 500 tedesco. Per il numero 5 del seeding si prospetta ora un confronto con il canadese Felix Auger-Aliassime o il polacco Hubert Hurkacz. Si tratta del suo successo numero 69 in questo torneo, che frequenta ormai dal 2000 e con il quale è sostanzialmente “sposato” a vita (o perlomeno finché gioca).

Nel primo parziale l’elvetico vince appena due punti in risposta, a testimonianza dell’efficacia di Ivashka al servizio. Ed è proprio il bielorusso colui che ha più possibilità: nel secondo turno di servizio Federer deve annullare due palle break, e lo fa d’autorità, e sul 5-6 si ritrova sotto 15-30 prima di andare al tie-break. In questo caso il dominio completo è del 10 volte vincitore del torneo, che trema un po’ solo sul 6-1, sprecando tre set point, prima di chiudere al quarto.

Un po’ più di lotta c’è nel secondo parziale, con i primi game nei quali chi risponde arriva almeno a 30 e, in un’occasione (nel 2° gioco) ai vantaggi. Non ci sono grandi sussulti fino al 5-4, quando arriva quasi all’improvviso un match point per Federer, cancellato da una discesa a rete di Ivashka, il cui rovescio è aiutato dal nastro. Un calo del bielorusso al servizio lo costringe a fronteggiare altre tre palle per la conclusione dell’incontro: sulle prime due riesce a tenere bene nello scambio e con la prima, ma sulla terza il rovescio in rete manda avanti lo svizzero.

Anche se non proprio a suo agio con la seconda (53%, 10/19 nei punti vinti), la prima di Federer funziona nella media, entrando il 75% delle volte. Da notare sia i quattro punti complessivi in meno vinti nel primo set che la parità, in questo senso, alla fine: 73-73.

