Si sono completati i match di primo turno dell’ATP 500 di Halle, che si sta svolgendo a porte chiuse sull’erba tedesca. Sono stati in particolare due i big a mettersi in gioco nel giorno in cui Roger Federer scopre il nome del suo avversario, il canadese Felix Auger-Aliassime, con il quale condivide la data di nascita (l’8 agosto): si tratterà del primo confronto tra i due.

Il pronostico ribaltato è quello relativo a Daniil Medvedev: il russo, dopo un’ottima partenza nel primo set (4-1) si lascia riprendere e poi battere dal tedesco Jan-Lennard Struff, che avanza per 7-6(6) 6-3 e giocherà con l’americano Marcos Giron, uno dei pochi che non era impegnato oggi.

Qualche brivido per Alexander Zverev: il tedesco, due volte finalista in questa competizione, è costretto al terzo set dal connazionale Dominik Koepfer, ormai specialista nel tenere alta la soglia dell’attenzione dei big. Altro derby, stavolta russo, tra Andrey Rublev e Karen Khachanov, con vittoria del primo.

Da rilevare il ritorno di Kei Nishikori sui prati: al di là del 6-3 2-6 6-2 del nipponico sul sudafricano Lloyd Harris, è importante per lui il fatto che abbia vinto per sei volte nelle ultime otto occasioni il set decisivo, quando ce n’è stato bisogno. Esce di scena il francese Gael Monfils, che continua la propria crisi di risultati, che è certificata dalla Race, ma non dal ranking ATP classico, in funzione dell’attuale sua situazione.

ATP 500 HALLE: I RISULTATI DI OGGI

Struff (GER)-Medvedev (RUS) (1) 7-6(6) 6-3

Harris (RSA)-Monfils (FRA) (8) (WC) 6-4 6-4

Kohlschreiber (GER) (WC)-Rodionov (AUT) (SE) 6-4 6-3

Lacko (SVK) (Q)-Pella (ARG) 6-7(5) 7-5 6-1

Nishikori (JPN)-Berankis (LTU) (Q) 6-3 2-6 6-2

Rublev (RUS) (4)-Khachanov (RUS) 6-3 7-6(5)

Zverev (GER) (3)-Koepfer (GER) 6-4 3-6 6-3

Auger-Aliassime (CAN)-Hurkacz (POL) 6-3 7-5

Rinderknech (FRA) (Q)-Hanfmann (GER) (LL) 7-5 6-3

Basilashvili (GEO) (Q)-Simon (FRA) 6-1 3-6 6-4

Humbert (FRA)-Querrey (USA) 4-6 7-6(4) 7-6(5)

Foto: LaPresse