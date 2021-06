Atletica, Marcell Jacobs torna in gara dopo record italiano e infortunio: appuntamento a Chorzow, niente sfida a Tortu

Marcell Jacobs è pronto per fare il suo grande ritorno in gara dopo quasi un mese di assenza dalle piste. Il primatista italiano dei 100 metri, capace di stampare un superlativo 9.95 a Savona appena 38 giorni fa, si rimetterà in gioco domenica 20 giugno (ore 13.10) a Chorzow (Polonia), dove a inizio maggio era stato strepitoso protagonista alle World Relays (correndo nella 4×100 una frazione cronometrata in 8.91). Si tratta dell’ORLEN Janusz Kusocinski Memorial, tappa Silver del World Continental Tour. Salta dunque la sfida con Filippo Tortu di cui si era chiacchierato nelle ultime ore, il brianzolo sarà impegnato sabato sera a Madrid (Spagna).

L’azzurro aveva dovuto rinunciare alla gara di Rieti dello scorso 22 maggio a causa di un problema muscolare emerso in allenamento e per prudenza si era chiamato fuori anche dal Golden Gala della scorsa settimana. Sarà una prova importante per il 26enne, che nel weekend successivo sarà protagonista ai Campionati Italiani Assoluti (25-27 giugno a Rovereto). Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor sarà alla sua seconda uscita stagionale individuale, la prima dopo aver battuto il primato nazionale di quattro centesimi.

Il 9.95 stampato a Savona resiste come ottava prestazione mondiale stagionale, meglio del nostro portacolori hanno fatto soltanto sei statunitensi (ai Giochi ce ne potranno essere soltanto tre, guida Travyon Brommell con 9.77) e il sudafricano Leotlela (9.94). Marcell Jacobs ha già annunciato che prenderà parte a un paio di tappe della Diamond League prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove si presenterà quantomeno per centrare la finale nella specialità regina dell’atletica leggera.

Foto: FIDAL/COLOMBO