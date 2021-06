Atletica, Golden Gala 2021: data, programma, orario, tv, streaming

Il Golden Gala 2021 andrà in scena giovedì 10 giugno nella straordinaria sede dell’Asics Firenze Marathon Stadium di Firenze. Cambio di location per l’occasione, visto che lo Stadio Olimpico di Roma sarà occupato per gli Europei di calcio (il giorno successivo andrà in scena Italia-Turchia, incontro d’apertura della rassegna continentale). La Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, è pronta per sbarcare in Italia: si tratta della terza tappa dopo le uscite di Gateshead (Gran Bretagna) e Doha (Qatar).

Appuntamento davvero di lusso a poco più di un mese dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Serata davvero appassionante intitolata a Pietro Mennea, con un programma davvero infarcito di gare da non perdere. Spiccano in particolar modo i 100 metri maschili, il salto in alto maschile, l’asta femminile, i 200 metri donne, il salto in lungo femminile. Saranno presenti tantissime start internazionali. L’Italia spera di essere protagonista soprattutto con Larissa Iapichino e Luminosa Bogliolo, non si sa ancora se Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs riusciranno a essere della partita dopo i rispettivi infortuni.

Di seguito il calendario completo, il progamma dettagliato, tutti gli orari del Golden Gala 2021 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA ATLETICA 2021: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 10 GIUGNO:

18.45 Lancio del disco (femminile)

19.30 Salto con l’asta (femminile)

19.45 Getto del peso (maschile)

20.03 400 metri ostacoli (femminile)

20.10 Salto in alto (maschile)

20.13 400 metri (maschile)

20.20 3000 metri siepi (maschile)

20.42 100 metri ostacoli

20.50 Salto in lungo (femminile)

20.55 110 metri ostacoli

21.05 1500 metri (femminile)

21.15 200 metri (femminile)

21.23 5000 metri (maschile)

21.48 100 metri (maschile)

GOLDEN GALA ATLETICA 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 3 dalle ore 20.00.

Diretta streaming su Rai Play dalle ore 20.00.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

Foto: Fidal/Colombo