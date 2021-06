Atletica, Gianmarco Tamberi torna in pedana a Leverkusen

Gianmarco Tamberi è pronto a tornare in pedana. L’azzurro sarà in gara domenica 27 giugno in Germania, a Leverkusen per il True Athletes Classics. Una ulteriore tappa di avvicinamento al grande obiettivo di questa stagione, le Olimpiadi di Tokyo.

Il 29enne nativo di Civitanova Marche è stato autore di un buon inizio di stagione, e nell’ultima apparizione al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze ha ottenuto un ottimo 2,33 con tre tentativi sbagliati a quota 2,36. Il vicecampione europeo indoor testerà ulteriormente la sua condizione all’evento del Bronze del Continental Tour.

Tamberi ha superato il problema al piede destro che l’ha costretto a saltare gli Europei a squadre di Chorzow e l’appuntamento con la gara di Samorin. Fortunatamente l’azzurro si è messo alle spalle il piccolo acciacco e sta lavorando alacremente in vista di Tokyo.

In tal senso Tamberi ha anche definito il calendario di avvicinamento alle Olimpiadi. Dopo la gara di Leverkusen sarà in pedana il 6 luglio in Ungheria, a Székesfehérvár, il 9 luglio a Montecarlo per la Wanda Diamond League.

