Atletica, Fabbri batte Weir a Conegliano: buon 20.50. Rientro di Del Buono sui 1500

Festa della Repubblica in compagnia del Meeting Città di Conegliano per l’atletica leggera. Il Trofeo Toneo Fallai è vissuto in particolar modo sulla bella sfida nel getto del peso tra Leonardo Fabbri e Zane Weir. Il toscano ha spedito l’attrezzo a 20.50 metri già al primo lontano, non così lontano dal 20.77 dello scorso weekend in Coppa Europa. Il toscano si sta preparando per il Golden Gala di giovedì 10 giugno ed è riuscito a regolare il compagno di allenamenti (20.27), mentre Sebastiano Bianchetti è terzo (19.30).

Appassionante il salto triplo femminile, vinto dalla greca Spyridoula Karidi (13.98 metri) davanti alle nostre Dariya Derkach (13.87) e Ottavia Cestonaro (13.86). Da segnalare il rientro vincente di Federica Del Buono sui 1500 metri: non correva la distanza all’aperto da sei anni, oggi ha trionfato col tempo di 4:16.21 davanti a Micol Majori (4:18.03). Joao Bussotti ha migliorato il proprio personale sugli 800 metri di oltre un secondo (1:46.20), chiudendo al quarto posto.

Alti riscontri cronometri sui 100 metri: si impone il britannico Chijindu Ujah in 10.35 (-0.9 m/s di vento contrario) davanti all’azzurro Federico Cattaneo (10.53). Personale di Rebecca Pavan nel salto in alto (1.85 alla prima prova), bel progresso di Gabriele Montefalcone sui 400 ostacoli (50.01).

Foto: Fidal/Colombo