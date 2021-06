Roland Garros 2021, risultati femminili 2 giugno: avanzano Williams, Keys, Azarenka e Zidansek. Eliminata Trevisan

Si sono da poco conclusi i match di oggi, 2 giugno, al Roland Garros 2021 per quanto concerne il tabellone femminile. Eliminata l’unica italiana in campo ovvero Martina Trevisan che è uscita sconfitta dalla sfida contro la rumena Sorana Cirstea che si è imposta 6-4 3-6 6-4.

Soffre più del previsto Serena Williams per sbarazzarsi della rumena Mihaela Buzarnescu. La campionessa americana dopo aver vinto il primo set 6-3 ha ceduto il secondo nel finale 7-5. Nel terzo e decisivo parziale, però, la differenza di caratura tra le due è venuta prepotentemente a galla con la statunitense che si è imposta 6-1.

Nessun problema, invece, per Victoria Azarenka che ha sconfitto nettamente 7-5 6-4 la danese Clara Tauson. Bastano due set all’americana Madison Keys per superare 6-1 7-5 la candese Leylah Annie Fernandez. Vince e convince la slovena Tamara Zidansek che in poco più di un’ora si libera della tennista a stelle e strisce Madison Brengle.

Giornata da dimenticare per l’elvetica Belinda Bencic che cede sotto i colpi di una scatenata Daria Kasatkina. La russa ha vinto con un clamoroso doppio 6-2. Avanza anche la kazaka Elena Rybakina che ha battuto 6-3 6-1 la nipponica Nao Hibino.

RISULTATI FEMMINILI ROLAND GARROS 2 GIUGNO

Zidansek T. (Slo)-Brengle M. (Usa) 6-4 6-1

Cirstea S. (Rou)-Trevisan M. (Ita) 6-4 3-6 6-4

Kasatkina D. (Rus)-Bencic B. (Sui) 6-2 6-2

Siniakova K. (Cze)-Kudermetova V. (Rus) 7-6 5-7 7-5

Vondrousova M. (Cze)-Tan H. (Fra) 6-1 6-3

Hercog P. (Slo)-Garcia C. (Fra) 7-5 6-4

Collins D. R. (Usa)-Kalinina A. (Ukr) 6-0 6-2

Badosa G. P. (Esp)-Kovinic D. (Mne 6-2 6-0)

Azarenka V. (Blr)-Tauson C. (Den) 7-5 6-4

Keys M. (Usa)-Fernandez L. A. (Can) 6-1 7-5

Pavlyuchenkova A. (Rus)-Tomljanovic A. (Aus) 6-2 6-3

Williams S. (Usa)-Buzarnescu M. (Rou) 6-3 5-7 6-1

Sabalenka A. (Blr)-Sasnovich A. (Blr) 7-5 6-3

Rybakina E. (Kaz)-Hibino N. (Jpn) 6-3 6-1

