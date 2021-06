Atletica, Eyob Faniel vince la mezza maratona di Verona. Mirino sulle Olimpiadi, Giovanna Epis seconda

La mezza maratona di Verona rappresenta una tappa di passaggio fondamentale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Giulietta&Romeo Half Marathon è stata un test di riscaldamento per due azzurri di riferimento come Eyob Faniel e Giovanna Epis.

Il primatista italiano di maratona ha trionfato col tempo di 1h03:26 (ordinaria amministrazione per il suo talento) e adesso partirà per un raduno di un mese in altura a Kapsabet (Kenya), in modo da farsi trovare pronto per i Giochi. Alle sue spalle si sono piazzati il keniano Eric Muthomi (1h04:10) e Yassine El Fathaoui (1h04:11).

La 32enne veneziana ha tagliato il traguardo col crono di 1h11:25, suo secondo risultato in carriera ad appena 11 secondi dal proprio personale siglato lo scorso ottobre ai Mondiali di specialità. L’azzurra ha chiuso alle spalle della forte keniana Angela Tanui (1h09:45, ha un personale di 2h20:08 in maratona).

Foto: FIDAL/Colombo