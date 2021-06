Emmanuel Ihemeje si conferma su eccellenti livelli e si è reso protagonista di un nuovo balzo di spessore in occasione della Finale della NCAA, il campionato universitario statunitense. Il triplista italiano ha saltato un ottimo 17.14 metri (+1,8 m/s di vento a favore) allo Stadio di Eugene (Oregon, USA), dove tra l’altro andranno in scena i Mondiali 2022 di atletica leggera.

Il bergamasco ha bissato il successo ottenuto nella stagione indoor, quando ottenne il suo personale di 17.26 metri. Il 22enne è così volato oltre il muro dei 17 metri per la prima volta in carriera a all’aperto, peraltro ancora senza la rincorsa completa: 12 appoggi invece degli abituali 14.

Va ricordato che l’azzurro, portacolori dell’Atletica Estrada, è già in possesso del minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e lo ha confermato nella notte al centimetro (è fissato a 17.14). Il triplista in maglia Ducks tornerà in Italia per disputare i Campionati Assoluti in programma nel weekend del 25-27 giugno a Rovereto.

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL