Sollevamento pesi, Italia qualificata alle Olimpiadi con 4 azzurri. Pizzolato per un sogno, Bordignon unica donna

L’Italia sarà rappresentata da quattro pesisti alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma nella capitale giapponese da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Contingente interessante per il sollevamento pesi azzurro, come comunicato dalla Federazione Internazionale dopo la chiusura del ranking mondiale e la riallocazione delle varie quote. Il Bel Paese potrà così affidarsi a quattro atleti in quattro categorie di peso.

Antonino Pizzolato ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante. Il 24enne siciliano ha vinto la medaglia d’oro nel totale nelle ultime due edizioni degli Europei tra gli 81 kg, a Mosca poche settimane fa ha alzato 370 kg e ha tutte le carte in regola per inseguire una storica medaglia a cinque cerchi. Si attendono prestazioni interessanti anche da parte di Mirko Zanni (67 kg, il 23enne friulano è argento europeo in carica nel totale) e Davide Ruiu (61 kg, si è messo al collo il bronzo nello slancio durante l’ultima rassegna continentale).

Tra le donne, invece, toccherà a Giorgia Bordignon difendere il tricolore tra le 64 kg, alla sua seconda esperienza a cinque cerchi. La 34enne lombarda concluse al sesto posto a Rio 2016 e in questa occasione cercherà di confermarsi su livelli di eccellenza. Va ricordato che ai Giochi si assegnano soltanto le medaglie nel totale, non sono previsti riconoscimenti singoli per slancio e strappo.

QUALIFICATI ITALIA SOLLEVAMENTO PESI ALLE OLIMPIADI 2021

Antonino Pizzolato (81 kg)

Mirko Zanni (67 kg)

Davide Ruiu (61 kg)

Giordia Bordignon (64 kg)

Foto: Comunicato Federpesistica