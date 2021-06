Atletica, Dariya Derkach vola a 14.31! A un centimetro dalle Olimpiadi, quinta italiana di sempre

Dariya Derkach si è resa protagonista di uno spettacolare salto a Rieti nell’ambito del Trofeo Perseo ed è volata a 14.31 metri (+0,8 m/s di vento a favore, ampiamente entro i limiti consentiti). L’azzurra ha sfiorato il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021, distante appena un centimetro (14.32). Prestazione clamorosa della triplista, che comunque dovrebbe partecipare ai Giochi in virtù del ranking internazionale (salvo sgradite sorprese). La salernitana torna oltre i quattordici metri dopo tre anni (ultima volta nel luglio 2018 ad Avila, in Spagna) e migliora il suo personale di sedici centimetri (14.15 nel 2016, sempre a Rieti).

Dopo una bella serie caratterizzata da altri due over 14 (14.10 e 14.07), la 28enne si è inventata il balzo giusto all’ultimo turno ed è diventata anche la quinta italiana di sempre in questa specialità. Il salto triplo italiano sta vivendo un eccellente momento di forma, come testimoniano i tre ragazzi andati oltre i 17 metri la scorsa settimana (Dallavalle 17.35, Ihemeje 17.14, Forte 17.07). Prossimo appuntamento nel weekend del 26-27 giugno ai Campionati Italiani Assoluti di Rovereto.

L’atleta di origini ucraine ha poi dichiarato ai microfoni della Fidal: “Contenta per il 14.31 e soprattutto per la serie decisamente costante. Per quel centimetro che ancora manca per Tokyo ci rivediamo agli Assoluti di Rovereto, lì darò tutto per prendermi lo standard olimpico. I quattordici metri mi mancavano da tanto ma finalmente sto tornando a saltare come voglio: in questi ultimi tempi ho messo a posto soprattutto la testa, ho attraversato e superato tanti problemi fisici, inoltre ho lavorato molto sulla velocità e per questo ringrazio Alessandro Nocera che mi ha dato una mano a Formia”.

Foto: Bufalino/FIDAL Lazio