Atletica, come sta Gianmarco Tamberi? Sorriso dalle risonanze, domenica in gara. Poi il Golden Gala

Sospiro di sollievo per Gianmarco Tamberi. Settimana scorsa aveva risentito di un fastidio al piede destro durante un allenamento e aveva dovuto rinunciare a disputare gli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa). Il saltatore in alto ha supportato i compagni che sono andati vicinissimi alla conquista del trofeo (staccati di appena 2,5 punti dalla Polonia) e ha osservato tre giorni di stop precauzionale, sottoponendosi ai dovuti accertamenti medici e alla risonanza magnetica di approfondimento. Anzi, il ribattezzato Gimbo ha effettuato ben due risonanze magnetiche: la prima in Polonia dove aveva accusato il risentimento, la seconda ad Ancona una volta rientrato in Italia dalla trasferta di Chorzow.

Le due risonanze hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione, l’atleta ha ripreso gli allenamenti e domenica tornerà a gareggiare. Il 29enne sarà in pedana al Meeting di Hengelo. L’appuntamento olandese rappresenta un’eccellente esibizione outdoor dopo gli ottimi riscontri stagionali al coperto (2.35 e argento agli Europei indoor). Gianmarco Tamberi gareggerà anche al Golden Gala di giovedì 10 giugno a Firenze, dove incrocerà tantissimi big come Mutaz Essa Barshim, Ilya Ivanyuk, Mateusz Przybylko. In Olanda, invece, l’azzurro dell’Atl-Etica San Vendemiano incontrerà il campione europeo indoor Maksim Nedasekau (Bielorussia) che l’ha beffato a Torun saltando 2.37, ma anche il campione olimpico Derek Drouin (Canada) e l’australiano Brandon Starc.

Il rinominato Half Shave ha accolto con favore la notizia e può così continuare a guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai distanti soltanto un mese e mezzo (23 luglio-8 agosto). Un infortunio proprio alla vigilia dell’evento gli impedì di partecipare ai Giochi di Rio 2016, dove sarebbe stato il grande favorito per il titolo. Questa volta il nostro portacolori medita il riscatto e insegue quella medaglia a cinque cerchi che brama fin da bambino. Sarà importante avvicinarsi gradualmente all’evento, senza forzare troppo nei prossimi appuntamenti che saranno soltanto di passaggio.

Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fidal: “Ottime notizie finalmente gli ultimi allenamenti hanno confermato ciò che le risonanze avevano evidenziato: il fastidio era legato a un versamento intra articolare ed extra articolare ma non c’era nessun interessamento di legamenti e tendini. Quindi si parte per l’Olanda, finalmente domenica potrò scendere in pedana per la prima gara all’aperto di questa stagione. Avrei preferito un ciclo di quattro gare come avevamo pianificato, partendo dagli Europei a squadre di Chorzow e proseguendo con il meeting di Samorin: a entrambi, come noto, ho dovuto rinunciare con grande dispiacere. Le prossime due gare saranno di altissimo livello, già ad Hengelo con avversari fortissimi e poi al Golden Gala praticamente con tutti i migliori che ritroverò a Tokyo”.

