Atletica, Campionati Italiani 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Si terranno a Rovereto (Trento) i Campionati Italiani Assoluti 2021 di atletica leggera in programma da venerdì 25 e domenica 27 giugno: si inizia venerdì 25 con le prove multiple, le prime batterie e la marcia, si prosegue sabato 26 con le prime finali in pista e si chiude domenica 27 con l’assegnazione degli ultimi titoli.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv sabato 26 e domenica 27 dalle 19.00 alle 21.00 su RaiSport+HD, in diretta streaming sabato 26 e domenica 27 dalle 19.00 alle 21.00 su RaiPlay, in diretta streaming nelle altre fasce orarie su atletica.tv.

Prevista inoltre una sintesi in differita venerdì 25 dalle 19.00 alle 20.30 su RaiSport+HD e RaiPlay, infine la diretta live testuale integrale sarà fruibile su OA Sport.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA LEGGERA 2021

Venerdì 25 giugno 2021

11.00 100 decathlon

11.15 100 hs eptathlon

12.00 Salto in lungo decathlon

12.15 Salto in alto eptathlon

13.30 Getto del peso decathlon

14.30 Getto del peso eptathlon

15.00 Salto in alto decathlon

15.45 200 eptathlon

16.05 400 donne batterie

16.45 400 uomini batterie

17.25 400 decathlon

18.00 Marcia su strada 10 km uomini

19.00 Marcia su strada 10 km donne

Sabato, 26 giugno 2021

11.00 110 hs decathlon

12.05 Lancio del disco decathlon

13.35 Salto con l’asta decathlon

13.45 Lancio del martello donne

14.20 Salto in lungo eptathlon

16.00 400 hs donne batterie

16.15 Lancio del giavellotto eptathlon

16.30 400 hs uomini batterie

17.00 5000 donne

17.30 Lancio del giavellotto decathlon

17.35 100 hs batterie

17.45 Salto con l’asta uomini

17.50 Salto in lungo uomini

17.55 110 hs batterie

18.15 800 eptathlon

18.25 100 donne batterie

18.40 100 uomini batterie

19.00 Salto in alto donne

19.00 Lancio del giavellotto uomini

19.00 100 hs finale

19.10 110 hs finale

19.20 1500 decathlon

19.30 Salto in lungo donne

19.30 400 uomini finale

19.40 400 donne finale

19.45 Getto del peso uomini

19.50 100 donne finale

20.00 100 uomini finale

20.10 800 donne

20.20 Lancio del disco donne

20.25 800 uomini

20.40 5000 uomini

21.00 4×100 donne

21.15 4×100 uomini

Domenica, 27 giugno 2021

17.00 Lancio del martello uomini

17.40 200 uomini batterie

17.50 Salto con l’asta donne

18.00 Salto triplo donne

18.00 200 donne batterie

18.25 1500 donne serie

18.30 Lancio del disco uomini

18.40 1500 uomini

18.50 Salto in alto uomini

19.10 400 hs uomini finale

19.25 400 hs uomini finale

19.35 Salto triplo uomini

19.35 200 uomini finale

19.45 200 donne finale

20.00 Lancio del giavellotto donne

20.00 3000 siepi donne

20.00 Getto del peso donne

20.20 3000 siepi uomini

20.40 4×400 uomini

21.00 4×400 donne

