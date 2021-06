Arrampicata sportiva: Laura Rogora seconda nella qualificazione del Lead, Stefano Gandolfi svetta tra gli uomini

Inizia con le qualificazioni del Lead la prova di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva da Innsbruck. L’Italia parte al meglio il week-end austriaco con Laura Rogora che si colloca al secondo posto al termine dell’impegno odierno.

L’azzurra insidia la 22enne slovena Janja Garnbert che svetta in classifica alla vigilia della gara che si terrà venerdì. Terzo posto per l’americana Brooke Raboutou, mentre è da segnalare la presenza di altre due italiane nella Top30. Claudia Ghisolfi si è classificata 24^ oggi davanti alla connazionale Giorgia Tesio che sigla il punteggio di 25.79.

Stefano Gandolfi è il migliore della giornata al maschile. L’atleta italiano si piazza al quarto posto con il medesimo punteggio dello sloveno Domen Skofic. Il ceco Adam Ondra guida la graduatoria davanti al padrone di casa Jakob Schubert ed al tedesco Alexander Megos.

Diciottesimo posto in qualificazione per Marcello Bombardi (19.97), 36° per Michael Piccolruaz (36.08) e 44° per Filip Schenk (39.95). Non rientrano, invece, nella Top50 Giovanni Placci e Ludovico Fossalli. Appuntamento a domani per le qualificazioni maschili e femminili del Boulder.

Foto: Federclimb