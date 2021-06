Adriatica-Ionica 2021, presentato il percorso. Tre tappe tra Friuli e Romagna la prossima settimana

Oggi è stato presentato il percorso della Adriatica-Ionica 2021, corsa a tappe di tre giorni in programma dal 15 al 17 giugno. Gli atleti dovranno percorrerare complessivamente 491 km: la prima frazione si snoderà in Friuli Venezia Giulia (Trieste-Aviano), la seconda avrà luogo in Veneto (Vittorio Veneto-Cima Grappa), la terza si muoverà in Emilia Romagna (Ferrara-Comacchio).

Moreno Argentin ha presentato l’evento in questo modo: “Pur con una formula ridotta a causa delle incertezze legate alla pandemia da Covid-19 abbiamo voluto tenere fede alla filosofia che da sempre ci contraddistingue. Per questo le tre tappe che abbiamo disegnato sono tre perle all’interno delle quali abbiamo racchiuso oltre a dei contenuti tecnici rilevanti anche tutte le eccellenze che caratterizzano i territori che andremo ad attraversare“.

L’ex ciclista ha proseguito: “La frazione d’apertura sarà legata al tema dell’acqua e permetterà di vivere un finale aperto ad ogni soluzione; la partenza da Vittorio Veneto e l’arrivo sul Monte Grappa, dopo aver attraversato le Colline del Prosecco, sarà un tributo alla storia del nostro Paese e, allo stesso tempo, la valorizzazione, nel rispetto della natura, di quella che è da sempre una palestra naturale per le due ruote. Infine la terza ed ultima tappa partirà da una città ricca di cultura e di storia come Ferrara e riserverà alcuni spettacolari passaggi sugli sterrati emiliani per concludersi a Comacchio, la Piccola Venezia. Saranno tre bellissimi giorni di gara che consentiranno a tanti corridori italiani di preparare al meglio l’appuntamento con il Campionato Italiano di Imola e ai tifosi di riscoprire alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese“.

