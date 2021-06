50.000 persone alla 24h di Le Mans 2021

Gli organizzatori della 24 Ore di Le Mans hanno confermato che l’edizione 2021 avrà regolarmente sugli spalti i tifosi dopo una stagione di assenza. L’Automobile Club de l’Ouest ha reso noto che saranno 50.000 le persone ammesse lungo il Circuit de la Sarthe il prossimo 21-22 agosto, la nuova data della manifestazione francese.

Il quinto atto del FIA World Endurance Championship apre al 20% della capienza totale. L’obiettivo degli organizzatori è stato raggiunto grazie allo slittamento dal 13 giungo a fine agosto per la prima volta nella storia.

Per entrare in autodromo sarà necessario avere un programma vaccinale completo. L’ingresso è consentito a due settimane di distanza dalla somministrazione di Pfizer, Moderna o AstraZeneca e quattro dalla singola dose di Johnson & Johnson.

In caso contrario è obbligatorio l’esito di un tampone negativo inferiore a 48 ore, 72 per coloro che non sono residenti in Francia. Sono state predisposte delle zone per accogliere in sicurezza tutti i possessori del biglietto a partire da mercoledì, data delle prove libere ufficiali. Non sarà possibile assistere dal vivo ai test ufficiali ed alle verifiche tecniche, fasi che tradizionalmente precedono la maratona francese.

Foto: LaPresse