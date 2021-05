WTA Parma 2021: tabellone rilasciato con quattro italiane e le sorelle Williams al via

Quattro italiane, in attesa dell’esito delle qualificazioni, sono al via del torneo WTA 250 di Parma, che fa parte della penultima settimana prima del Roland Garros (spostato, va ricordato, di sette giorni rispetto alla sua collocazione originale). Un evento, questo, che ha saputo attrarre anche dei nomi di rilievo.

Primi fra questi, ci sono senz’altro quelli delle sorelle Williams. Sia Serena che Venus inizieranno la loro campagna ducale contro delle qualificate, in un evento che suona tanto come un feudo italiano e americano, date le presenze dell’uno e dell’altro contingente. Per la numero 1 del seeding, in particolare, potrebbe essere molto interessante lo scontro con una delle possibili star del futuro, la danese Clara Tauson.

Per quel che riguarda il settore italiano, Camila Giorgi sfida l’americana Christina McHale, con cui ha un bilancio nei precedenti di 2-2, ma si parla di partite risalenti al 2014 e 2015. Per Jasmine Paolini, invece, scontro inedito con l’americana Amanda Anisimova, e lo stesso si può dire di Sara Errani, che si trova a sfidare la rumena Ana Bogdan. Giulia Gatto-Monticone, invece, troverà una qualificata.

Il torneo si gioca al TC Parma, e sarà seguito, a pochi chilometri (e giorni) di distanza, dall’ATP 250 sempre ducale, nell’ambito di una situazione che vede l’Italia in grado di organizzare diversi tornei di alto livello, in un’annata in cui il culmine, oltre che con gli Internazionali d’Italia che si stanno concludendo a Roma, verrà raggiunto a Torino, con le ATP Finals e un pezzo di Coppa Davis nel suo attuale format.

WTA 250 PARMA: IL TABELLONE

S. Williams (USA) (1) (WC)-Qualificata

Siniakova (CZE)-Tauson (DEN)

Rus (NED)-Golubic (SUI)

Qualificata-Garcia (FRA) (8)

Gauff (USA) (3)-Kanepi (EST)

Giorgi (ITA)-McHale (USA)

Qualificata-V. Williams (USA) (WC)

Paolini (ITA)-Anisimova (USA) (5)

Sorribes Tormo (ESP) (7)-Pera (USA)

Bogdan (ROU)-Errani (ITA) (WC)

Qualificata-Stephens (USA)

Hsieh (TPE)-Kasatkina (RUS) (4)

Q. Wang (CHN)-Doi (JPN)

Qualificata-Hibino (JPN)

Gatto-Monticone (ITA) (WC)-Qualificata

Gracheva (RUS)-Martic (CRO) (2)

