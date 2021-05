WTA Parma 2021, Martina Di Giuseppe cede in due set a Qiang Wang

A Parma, dove è in corso l’Emilia-Romagna Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si ferma agli ottavi di finale la corsa della qualificata azzurra Martina Di Giuseppe, superata dalla cinese Qiang Wang, numero 6 del seeding, con un duplice 6-4 in un’ora e 41 minuti.

Il primo set si apre con tre break consecutivi e la cinese va in vantaggio per 2-1. Il quarto gioco è quello che fa da spartiacque: Di Giuseppe manca ben sette palle break, delle quali tre consecutive, e Wang ne approfitta per scappare sul 3-1. Nel game seguente arriva il doppio break e in un amen la numero 6 del tabellone si invola sul 5-1. Sussulto d’orgoglio dell’azzurra, che con un parziale di 12 punti a 5 si riporta sul 4-5, ma quando la cinese va nuovamente a servire per il set tiene la battuta a zero per 6-4 in 51 minuti.

La seconda partita si apre con il break della tennista italiana, brava a scappare sul 2-0, ma Di Giuseppe concede l’immediato controbreak prima di allungare nuovamente sul 3-1. L’azzurra annulla la palla del 2-3 all’avversaria e tiene il servizio andando sul 4-1 non pesante, ma all’improvviso si spegne la luce. La cinese prima trova il controbreak a quindici, completando l’aggancio sul 4-4, poi ai vantaggi del nono gioco firma lo strappo che la manda a servire per il match sul 5-4. La cinese non trema ed a quindici tiene la battuta, chiudendo sul 6-4 dopo 50 minuti.

Le statistiche fotografano la prevalenza in campo della cinese: su 151 punti giocati 81 sono vinti da Wang e 70 da Di Giuseppe, con la cinese che ha il merito di convertire 6 delle 9 palle break ottenute, concedendone 17 ma perdendo il servizio soltanto in 4 circostanze.

Foto: Palermo Ladies Open