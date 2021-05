Chelsea-Manchester City 1-0, i Blues vincono la Champions League. Decide Havertz, secondo sigillo

Il Chelsea ha vinto la Champions League 2021 di calcio, sconfiggendo il Manchester City per 1-0 nella Finale andata in scena a Oporto (Portogallo) davanti a circa 16.000 spettatori. I Blues si laureano Campioni d’Europa, imponendosi nel sentitissimo derby inglese e alzando al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie per la seconda volta nella storia dopo quella del 2012 (sconfitto il Bayern Monaco ai calci di rigore).

I Citizens mancano invece il primo appuntamento con il massimo trofeo continentale. Primo sigillo per il coach tedesco Tuchel, che infligge una dura lezione a Pep Guardiola, incapace di festeggiare dopo la doppietta col Barcellona. A decidere la contesa è stato il gol di Havertz al 42′, lanciato da un perfetto filtrante di Mount da centrocampo. Si chiude così la stagione riservata ai club, tra tredici giorni inizieranno gli Europei.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Chelsea ha una ghiotta occasione al 9′, ma Werner manca l’impatto col cross di Havertz. Al 14′ è ancora Werner ad avere una doppia chance, ma prima calcia debolmente su Ederson e poi conclude sull’esterno della rete. Al 35′ Thiago Silva accusa dei problemi con un adduttore, tre minuti dopo esce dal campo sostituito da Christensen e il Chelsea al 42′ passa in vantaggio: spettacolare lancio filtrante di Mount da centrocampo, pesca Havertz che salta il portiere e deposita in rete a porta vuota.

Il Chelsea va negli spogliatori in vantaggio e nella prima parte della ripresa è decisamente abile a chiudere gli spazi al Manchester City, un po’ troppo timido in fase di costruzione e mai realmente pericoloso. Il Chelsea inizia a giocare di rimessa e al 72′ ha una ghiottissima occasione in contropiede, Pulisic serve Havertz ma il suo diagonale manca la porta. Un minuto più tardi il City sfiora il pareggio con una progressione di Sterling, ma Chilwell salva in angolo. Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre sono stanche, al 97′ Mahrez sfiora il pareggio, ma il pallone passa poco alto sopra la traversa il Chelsea vince la sua seconda Champions League.

Foto: Lapresse