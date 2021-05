Volley, Italia-Serbia. Nations League: programma, orario, tv, streaming

Dopo le prime due sfide contro la Polonia e la Slovenia, l’avventura dell’Italia nella Nations League 2021 di volley proseguirà domenica 30 maggio con la terza partita di questa kermesse in scena a Rimini. Si gioca la riedizione della sfida che ha permesso agli azzurri, poco meno di due anni fa, di conquistare la qualificazione olimpica. I protagonisti del match di questa sera non saranno gli stessi di due anni fa per via della scelta degli staff tecnici di non puntare su tutti i titolari per la VNL ma si preannuncia un match comunque molto interessante e spettacolare che si potrebbe rivelare decisivo nella rincorsa ad uno dei primi quattro posti da parte delle due squadre in campo.

Va ricordato che l’Italia non scende in campo con la formazione tipo perché Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Simone Giannelli e tutte le altre stelle salteranno questa prima parte della VNL per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma tra un paio di mesi. Il gruppo azzurro, però, permette di schierare una formazione comunque competitiva con tanti atleti molto promettenti che potrebbero fare parte della Nazionale che andrà a Tokyo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7 e potrà essere seguita punto per punto anche sulla DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

DOMENICA 30 MAGGIO:

21.00 Italia-Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7.

La gara potrà essere seguita in streaming a pagamento sul canale volleyball.tv

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

