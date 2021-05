Si avvicina il momento della chance olimpica per il basket 3×3: 40 selezioni, 20 maschili e altrettante femminili, cercano di staccare il pass per Tokyo passando da Graz, un Preolimpico austriaco che vede impegnata anche l’Italia con la squadra femminile.

Le azzurre proveranno, alla prima volta del 3×3 alle Olimpiadi, a centrare la qualificazione dopo che, nel 2018, hanno vinto il titolo mondiale nelle Filippine. Dopo un anno di rinvii si torna su questa che è, a suo modo, un’evoluzione all’interno del mondo della palla a spicchi. Ma non c’è solo l’Italia per competitività: basti pensare alla squadra portata dagli Stati Uniti, con Kelsey Plum e Stefanie Dolson al suo interno, e non si tratta esattamente di due giocatrici qualsiasi (anni fa, per dirne una, portò Sabrina Ionescu agli inizi della carriera universitaria).

Il Preolimpico di Graz partirà da mercoledì 26 maggio e si concluderà domenica 30, per un totale previsto di 98 partite. Le partite si possono normalmente seguire in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA dedicato al 3×3, che si chiama appunto FIBA3x3. Di seguito il calendario completo con le partite sia maschili che femminili.

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: IL CALENDARIO COMPLETO

FASE A GIRONI

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

Ore 11:00 Giappone-Australia (donne, girone B)

Ore 11:25 Ucraina-Thailandia (donne, girone B)

Ore 11:50 Repubblica Dominicana-Qatar (uomini, girone C)

Ore 12:15 Slovenia-Francia (uomini, girone C)

Ore 13:05 Iran-Giappone (donne, girone B)

Ore 13:30 Australia-Ucraina (donne, girone B)

Ore 13:55 Qatar-Filippine (uomini, girone C)

Ore 14:20 Francia-Repubblica Dominicana (uomini, girone C)

Ore 15:10 Iran-Thailandia (donne, girone B)

Ore 15:35 Slovenia-Filippine (uomini, girone C)

Ore 17:00 Italia-Spagna (donne, girone D)

Ore 17:25 Cina Taipei-Austria (donne, girone D)

Ore 18:15 Polonia-Repubblica Ceca (uomini, girone A)

Ore 18:40 Svizzera-Spagna (donne, girone D)

Ore 19:05 Brasile-Turchia (uomini, girone A)

Ore 19:30 Mongolia-Polonia (uomini, girone A)

Ore 20:20 Austria-Svizzera (donne, girone D)

Ore 20:45 Italia-Cina Taipei (donne, girone D)

Ore 21:10 Repubblica Ceca-Brasile (uomini, girone A)

Ore 21:35 Mongolia-Turchia (uomini, girone A)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Ore 11:00 Stati Uniti-Indonesia (donne, girone A)

Ore 11:25 Germania-Uruguay (donne, girone A)

Ore 11:50 Lituania-Kazakistan (uomini, girone B)

Ore 12:15 Belgio-Corea del Sud (uomini, girone B)

Ore 13:05 Francia-Stati Uniti (donne, girone A)

Ore 13:30 Australia-Ucraina (donne, girone A)

Ore 13:55 Stati Uniti-Lituania (uomini, girone B)

Ore 14:20 Kazakistan-Belgio (uomini, girone B)

Ore 15:10 Francia-Uruguay (donne, girone A)

Ore 15:35 Stati Uniti-Corea del Sud (uomini, girone B)

Ore 17:00 Estonia-Sri Lanka (donne, girone C)

Ore 17:25 Lettonia-Austria (uomini, girone D)

Ore 18:15 Bielorussia-Ungheria (donne, girone C)

Ore 18:40 Canada-Croazia (uomini, girone D)

Ore 19:05 Paesi Bassi-Lettonia (uomini, girone D)

Ore 19:30 Paesi Bassi-Estonia (donne, girone C)

Ore 20:20 Croazia-Austria (uomini, girone D)

Ore 20:45 Canada-Paesi Bassi (uomini, girone D)

Ore 21:10 Sri Lanka-Bielorussia (donne, girone C)

Ore 21:35 Paesi Bassi-Ungheria (donne, girone C)

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 11:00 Giappone-Ucraina (donne, girone B)

Ore 11:25 Thailandia-Australia (donne, girone B)

Ore 11:50 Filippine-Repubblica Dominicana (uomini, girone C)

Ore 12:15 Qatar-Slovenia (uomini, girone C)

Ore 13:05 Ucraina-Iran (donne, girone B)

Ore 13:30 Thailandia-Giappone (donne, girone B)

Ore 13:55 Filippine-Francia (uomini, girone C)

Ore 14:20 Repubblica Dominicana-Slovenia (uomini, girone C)

Ore 15:10 Australia-Iran (donne, girone B)

Ore 15:35 Francia-Qatar (uomini, girone C)

Ore 17:00 Turchia-Repubblica Ceca (uomini, girone A)

Ore 17:25 Austria-Italia (donne, girone D)

Ore 18:15 Polonia-Brasile (uomini, girone A)

Ore 18:40 Spagna-Cina Taipei (donne, girone D)

Ore 19:05 Svizzera-Italia (donne, girone D)

Ore 19:30 Repubblica Ceca-Mongolia (uomini, girone A)

Ore 20:20 Spagna-Austria (donne, girone D)

Ore 20:55 Cina Taipei-Svizzera (donne, girone D)

Ore 21:10 Turchia-Polonia (uomini, girone A)

Ore 21:35 Brasile-Mongolia (uomini, girone A)

SABATO 29 MAGGIO

Ore 11:00 Germania-Francia (donne, girone A)

Ore 11:25 Uruguay-Indonesia (donne, girone A)

Ore 11:50 Corea del Sud-Kazakistan (uomini, girone B)

Ore 12:15 Lituania-Belgio (uomini, girone B)

Ore 13:05 Stati Uniti-Germania (donne, girone A)

Ore 13:30 Indonesia-Francia (donne, girone A)

Ore 13:55 Kazakistan-Stati Uniti (uomini, girone B)

Ore 14:20 Corea del Sud-Lituania (uomini, girone B)

Ore 15:10 Uruguay-Stati Uniti (donne, girone A)

Ore 15:35 Belgio-Stati Uniti (uomini, girone B)

Ore 17:00 Croazia-Lettonia (uomini, girone D)

Ore 17:35 Bielorussia-Paesi Bassi (donne, girone C)

Ore 18:15 Austria-Paesi Bassi (uomini, girone D)

Ore 18:40 Lettonia-Canada (donne, girone C)

Ore 19:05 Ungheria-Estonia (uomini, girone D)

Ore 19:30 Sri Lanka-Paesi Bassi (donne, girone C)

Ore 20:20 Austria-Canada (uomini, girone D)

Ore 20:55 Paesi Bassi-Croazia (uomini, girone D)

Ore 21:10 Estonia-Bielorussia (donne, girone C)

Ore 21:35 Ungheria-Sri Lanka (donne, girone C)

FASE FINALE

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 12:45 1° quarto di finale femminile

Ore 13:10 2° quarto di finale femminile

Ore 13:35 1° quarto di finale maschile

Ore 14:00 2° quarto di finale maschile

Ore 14:50 3° quarto di finale femminile

Ore 15:15 4° quarto di finale femminile

Ore 15:40 3° quarto di finale maschile

Ore 16:05 4° quarto di finale maschile

Ore 17:30 SF1 – Prima partita per le Olimpiadi femminile

Ore 17:55 SF2 – Seconda partita per le Olimpiadi femminile

Ore 18:45 SF1 – Prima partita per le Olimpiadi maschile

Ore 19:10 SF2 – Seconda partita per le Olimpiadi maschile

Ore 20:25 Perdente SF1-Perdente SF2 – Terza partita per le Olimpiadi femminile

Ore 21:00 Perdente SF1-Perdente SF2 – Terza partita per le Olimpiadi maschile

*soggetto a periodiche modifiche effettuate dalla FIBA

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube FIBA3x3

Foto: fiba.basketball