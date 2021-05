Arriva una nuova sconfitta per l’Italvolley femminile nella terza giornata della Volleyball Nations League di Rimini. La compagine tricolore è stata sconfitta dalla Serbia 3-1 (25-18, 23-25, 26-24, 25-20).

Un ko tra mille rimpianti in casa azzurra, perché dopo il primo set l’Italia ha recuperato nel secondo, avendo concrete possibilità per far proprio il terzo parziale. Purtroppo, le giocatrici nostrane non sono state sufficientemente incisive e, avanti nello score 24-21, hanno perso poi la frazione 26-24. Forti del successo di questo set, le serbe hanno guidato con autorità la quarta frazione, ponendo fine alle ostilità sul 25-20.

“Nel terzo set abbiamo sprecato una grande occasione e certamente questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. Bisogna essere più concrete nei finali di set, perché altrimenti si butta via tutto quello di buono che è stato costruito. Il fatto che abbia fatto tanti punti non conta, quello a cui puntiamo è vincere le partite e questa sera non è andata così. Adesso abbiamo tre giorni per ricaricare le energie fisiche e mentali, dovremo allenarci e scendere in campo nelle prossime partite con un’altra energia. Vanno dimenticate le cose negative, e farci forza sugli aspetti positivi che abbiamo fatto vedere”, le parole di Sylvia Nwakalor.

Foto: Valerio Origo