Dopo 19 anni, il gradito ritorno. Il Venezia, dopo Empoli e Salernitana, è la terza squadra a guadagnarsi la promozione nella Serie A di calcio 2021-2022. I lagunari hanno pareggiato per 1-1 al Penzo contro il Cittadella in una sfida molto tesa, vista l’importanza della posta in palio, che ha sorriso alla formazione di Paolo Zanetti.

Al gol di Proia al 26′, ha risposto nei minuti di recupero Bocalon. Una rete al 93′ che ha fatto esplodere la panchina di Zanetti e ha permesso alla compagine degli arancioneroverdi di staccare il biglietto per la massima serie. Per il Cittadella, invece, si tratta della seconda battuta d’arresto in tre anni nel Playoff decisivo. Un riscontro che brucia per la direzione che il match stava prendendo in favore della squadra di Nicolato.

Venendo alla cronaca, Zanetti ha puntato sul suo 4-3-3 a cui ha risposto Venturato con un 4-3-1-2. Il primo a creare qualcosa di importante è Amaru: il suo tiro di sinistro al 10′ da fuori area non crea problemi a Kastrati. Tre minuti dopo il Cittadella si rende pericoloso con un colpo di testa di Tsadjou.

L’incontro si sviluppa in maniera equilibrata fino al 26′, quando sono gli ospiti ad andare in vantaggio: verticalizzazione di Iori, buco difensivo clamoroso di Ceccaroni e l’inserimento di Proia è perfetto. La situazione si complica non poco per i lagunari quando al 36′ Mazzocchi, già ammonito, commette un brutto fallo su Donnarumma e rimedia il secondo giallo. Espulsione per lui e Venezia in dieci.

Nella ripresa è il Cittadella a sfiorare il raddoppio: un macino al volo da fuori di Branca costringe Maenpaa agli straordinari. La partita sembra nelle mani degli ospiti, ma al 93′ Riccardo Bocalon, su assist di Maleh, regala il gol promozione ai padroni di casa.

