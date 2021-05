Volley femminile, Nations League 2021: subito test con la Polonia di Stysiak e Smarzek per le azzurre

Scatta questa sera alle 19 alla Fiera di Rimini contro la Polonia l’avventura dell’Italia del volley femminile nella “bolla” della Nations League. Partita complicata per due motivi: il primo è che si tratta della prima uscita di una squadra che si conosce molto poco avendo iniziato a lavorare assieme qualche settimana fa, la seconda è che dall’altra parte della rete c’è una delle formazioni che non sarà al via dei Giochi di Tokyo e dunque per le quali uno degli obiettivi stagionali principali è proprio fare bene nella VNL, la Polonia.

In casa polacca non ci sarà la giocatrice più forte e attesa, l’alzatrice Joanna Wolosz ma in compenso ci saranno un paio di conoscenze del campionato italiano come la schiacciatrice di Scandicci Magdalena Stysiak, che si è da pochissimo trasferita a Monza e l’opposta che lo scorso anno giocava a Novara Malwina Smarzek, protagonista di una stagione in altalena ma comunque una delle migliori attaccanti in Europa.

Per il resto il tecnico Jacek Nawronski ha convocato il meglio che esprime il campionato polacco con alcune giocatrici che si conoscono molto bene e potrebbero trarre un buon vantaggio da questa nuova situazione.

Nonostante l’assenza di tutte le stelle (Paola Egonu, Miriam Sylla, Ofelia Malinov, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro, giusto per citarne alcune), l’Italia ha comunque grandi ambizioni per questo appuntamento casalingo e può togliersi delle soddisfazioni, anche perché diverse avversarie giocheranno con i sestetti di riserva proprio perché mancano appena due mesi ai Giochi.

Il CT Davide Mazzanti, come ampiamente preannunciato, non sarà in panchina, poiché impegnato a seguire le ragazze di punta negli allenamenti a Cavalese (adesso) e a Caorle (successivamente). Il tecnico designato è Giulio Bregoli, che avrà a disposizione diverse novità. Stiamo parlando di giocatrici che si sono messe bene in luce negli ultimi due anni in campionato. Pensiamo ad esempio agli opposti Sylvia Nwakalor e Camilla Mingardi, le quali hanno una palla pesante e possono fare male. Francesca Bosio si è distinta in cabina di regina, poi figurano anche schiacciatrici di indubbia qualità come Anastasia Guerra, Giulia Melli e Loveth Omoruyi che hanno ben fatto nell’ultima Serie A. Le centrali Sara Bonifacio e Marina Lubian hanno il giusto talento per fare bene. Insomma: un’Italia di qualità anche senza le star che vuole iniziare con il piede giusto la sua avventura casalinga. Squadre in campo alle 19.