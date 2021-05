Valentino Rossi ha portato a termine un’intensa giornata di lavoro nel corso dei test riservati alla MotoGp sul tracciato di Jerez de la Frontera. Il pilota della Yamaha Petronas si è detto soddisfatto delle tante novità e introduzioni che ha testato per migliorare le prestazioni della sua moto.

“Ho fatto un buon test – ha sottolineato Rossi ai microfoni di Sky Sport – Soprattutto sul setting della moto per migliorare in frenata, perchè in gara soffrivo. Abbiamo provato anche qualcosa per migliorare l’ingresso in curva e altre innovazioni portate dalla Yamaha che mi sono piaciute molto“.

Un test dal quale tirare fuori il meglio per guardare con fiducia al proseguo della stagione: “Alla fine ho migliorato il mio passo gara rispetto a ieri e anche il mio time attack. Ci volevo perchè nel fine settimana abbiamo sofferto molto. Era molto importante migliorare“.

In chiusura della sua intervista Rossi traccia un bilancio positivo della giornata: “Si frena molto forte e abbiamo provato a mettere i dischi grossi, perchè in gara eravamo in difficoltà con la temperatura dei dischi. E’ stata una buona giornata. La moto era molto più confortevole da guidare. Ho avuto buone sensazioni ed ero piuttosto veloce“.

VIDEO TEST JEREZ DE LA FRONTERA VALENTINO ROSSI





Foto: MotoGP Press Jerez