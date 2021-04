La parola è consapevolezza. Lo dice chiaramente il Team Manager della Ducati Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport. L’aggettivo è rivolto a Francesco “Pecco” Bagnaia che ha completato in vetta la giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP.

Il pilota piemontese, in sella alla Rossa, ha impressionato per la confidenza sulla GP21 su di una pista che tradizionalmente è stata molto ostica per la moto di Borgo Panigale. Tuttavia, lo stile di guida è tale che il pilota italiano sia stato in grado di finora di fare la differenza rispetto alla concorrenza e ai compagni di marca.

““Pecco guida in maniera serena, perché è consapevole della sua forza. Anche a Jerez ha dato prova delle sue capacità e quindi i risultati si giustificano così“. Discorso un po’ diverso per l’australiano Jack Miller, non al top della condizione per le sue problematiche al braccio e un po’ in difficoltà per l’assenza dei risultati: “E’ un momento particolare per Jack per tutto quello che è accaduto“.

Di seguito il video dell’intervista:

VIDEO DAVIDE TARDOZZI: “BAGNAIA E’ CONSAPEVOLE DELLA SUA FORZA”





FOTOCATTAGNI