La Juventus ha sconfitto l’Inter per 3-2 nel big match della 37ma giornata di Serie A. I bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e hanno conquistato tre punti fondamentali per la lotta per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, mentre i nerazzurri hanno già conquistato da tempo lo Scudetto e non sono riusciti a dare un dispiacere alla grande rivale.

Gli uomini di Andrea Pirlo sono passati in vantaggio al 24′ con Cristiano Ronaldo che ha ribattuto in rete dopo l’errore dal dischetto. Al 35′ è arrivato il pareggio di Romelu Lukaku sempre dagli undici metri, ma i padroni di casa sono riusciti a tornare negli spogliatori in vantaggio grazie al sigillo di Cuadrado in pieno recupero.

L’Inter arpiona il pareggio all’83’ grazie a un autogol di Chiellini, ma cinque minuti più tardi Cuadrado sigla il definitivo 3-2 trasformando un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con gli highlights, la sintesi e i gol di Juventus-Inter 3-2.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-INTER 3-2

#JuveInter Juventus 3 × 2 Inter | ALL GOALS HD

🎥 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @BSM26F_ 🎥 Telegram | https://t.co/WnwWbaeiGo pic.twitter.com/d4tUEgtRkz — Follow Me @BSM26F_ (@EidNffjo) May 15, 2021

Lapresse