VIDEO F1, GP Portogallo 2021: il meglio delle qualifiche a Portimao

Giornata di qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul difficile tracciato di Portimao un time-attack molto tirato, ricco di emozione su una pista molto complicata da interpretare.

Valtteri Bottas conquista la pole-position con il crono di 1’18″348 a precedere di 7 millesimi Lewis Hamilton, con una doppietta delle Frecce Nere in prima fila. In terza posizione troviamo l’olandese Max Vestappen a 0″398, che poco ha potuto al cospetto dello strapotere delle due monoposto di Brackley.

Prestazione in chiaroscuro per la Ferrari: quinto Carlos Sainz e ottavo un poco convincente Charles Leclerc, non in grado di incidere nella Q3, come ci si sarebbe aspettati. La Rossa domani punterà alla top-5, ma non sembra avere le carte per inserirsi per qualcosa di più ambizioso.

Di seguito il video del meglio delle qualifiche di oggi:

VIDEO IL MEGLIO DELLE QUALIFICHE DEL GP PORTOGALLO F1





Foto: Xavi Bonilla – LPS