Torna l’appuntamento con Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Ospite in trasmissione del nostro Stefano Vegliani il navigatore che ha preso parte al Vendée Globe, Giancarlo Pedote.

Il fiorentino che lo scorso gennaio si è spinto ai confini del mondo, ha tagliato il traguardo della nona edizione della competizione diventando uno dei pochi skipper ad essere riuscito nell’impresa di aver completato un giro del mondo in solitaria, senza scalo nè assistenza: “E’ stata un’esperienza dalla quale mi devo soprattutto riprendere a livello mentale – commenta Pedote – tre mesi non si cancellano con una sciacquata al volto. Mi ha insegnato tanto, credo di aver fatto una grande progressione tecnica e umana grazie al Vendée Globe. Ora l’obiettivo è riprendere tutto ciò che è migliorabile per poter tornare più forte di prima”.

Del resto, “Nel mondo si contano meno navigatori ad aver fatto un Vendéè Globe di quelli che hanno conquistato l’Everest o fatto un viaggio nello spazio”, si legge nel sito internet di Pedote. Lo skipper di Prysmian Group ha vinto una scommessa con se stesso, superando le trappole lungo il percorso, affrontando con successo ogni ostacolo e difficoltà: “Per me questo è stato un punto di partenza – dichiara – Noi avevamo un team piccolo, delle risorse comparate rispetto agli altri team. Quindi l’obiettivo era cercare di terminare nel miglior modo possibile, e ce l’abbiamo fatta. Ora cerchiamo nei nostri mezzi di poter far sì di avere un po’ di risorse per potersi riprendere e ripresentare nel 2024, che sarebbe il mio prossimo obiettivo, con un progetto più performante per cercare di grattare posizioni rispetto alla nostra classifica precedente”.

“Aver già fatto un giro del mondo – continua a raccontare il navigatore italiano – ti dà consapevolezza. E’ importante finire un primo giro del mondo per avere una giusta visione dell’insieme, delle complessità, e preparare una seconda sfida. Ancora non è ufficiale la mia prossima partecipazione, ma ci stiamo lavorando, sono molto ottimista”.

Questo e molto altro, nella video intervista integrale.