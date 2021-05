Vela, Europei 470: Ferrari e Calabrò risalgono al 7° posto. Berta-Caruso nella top-10 al femminile

Si è appena conclusa la seconda giornata degli Europei 470 di vela di scena a Vilamoura in Portogallo. Giornata positiva per la coppia Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che con il 14° posto della prima regata e la vittoria nella seconda risalgono fino al7° posto della classifica europea, 9° in quella Open che comprende team extraeuropei, con 32 punti.

Al momento in testa sempre gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez con 18 punti, seguiti dagli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom e dai britannici Luke Patience e Christian Grube con 21 punti. Dopo cinque regate la classifica è molto corta e aperta a ogni scenario. Più indietro le altre due coppie azzurre: Maximilian Kuster e Alessandro Montefiori sono al momento al 18° posto con 96 punti mentre Claudio Bucci e Francesco Berardi occupano la 20ma piazza con 115 punti.

Decimo posto parziale per Elena Berta e Bianca Caruso che dopo cinque regate hanno accumulato 38 punti. Al comando della graduatoria le spagnole Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina con 11 punti davanti alle francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz 13 e alle le svizzere Linda Fahrni e Maja Siegenthaler con 20 punti.

Per quanto concerne la categorie “mixed” il giovane Marco Gradoni con Alessandra Dubbini si confermano in ottava piazza (25-3 di giornata) con 35 punti, scendono al 14° posto Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo con 51 punti seguiti da Benedetta Di Salle e Francesco Padovani con 53 punti. Più lontani gli altri azzurri: 22° posto Andrea Totis e Alice Linussi (68 punti) e 30° posto per Francesco Crichiutti e Cecilia Fedel (111).

