Prima giornata di gara che va in archivio a Porto con lo svolgimento di tre regate per la Finn Gold Cup 2021, ultimo evento di qualificazione per la vela verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. In palio l’ultimo pass a disposizione per i Paesi europei che non hanno ancora conquistato la carta olimpica per la rassegna a cinque cerchi.

L’Italia è una delle Nazioni in lotta per volare a Enoshima, ma di fatto il day-1 ha già spento le (minime) speranze azzurre di qualificare il settimo equipaggio per i Giochi nipponici. Su 52 velisti in gara nelle acque portoghesi, Matteo Iovenitti è infatti 49° nella generale con un pessimo score di 47-46-53 (squalificato nella race 3) al termine della prima giornata con 146 punti.

Comanda la classifica il neozelandese Andy Maloney a quota 13 punti, con un parziale di 3-2-8, davanti allo spagnolo Joan Cardona (14) e all’ungherese campione europeo in carica Zsombor Berecz (21). Abbastanza attardato il britannico Giles Scott, campione olimpico di Rio 2016, attualmente 14° con un gap di 31 punti dalla vetta in attesa degli scarti.

Foto: Pagina FB FIV