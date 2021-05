Un tratto del circuito di Imola sarà intitolato a Fausto Gresini

Il Comune di Imola ha reso noto che intitolerà una sezione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola alla memoria di Fausto Gresini. Non conosciamo al momento quale tratto ricorderà l’ex centauro che a febbraio è scomparso dopo una lunghissima lotta contro il Coronavirus.

Il prossimo 4 luglio, in occasione del fine settimana dedicato al Campionato Italiano Velocità (CIV), dovrebbe esserci l’inaugurazione ufficiale all’interno del circuito di casa per il fondatore ed ex proprietario del Team Gresini.

La squadra continua il lavoro nel Motomondiale ed è reduce dal successo di Fabio Di Giannantonio in occasione del Gran Premio di Spagna per la classe Moto2. La realtà di Fausto resterà anche nel 2022 nella MotoGP come recentemente confermato dalla famiglia. Ricordiamo infatti che Nadia Padovani, moglie di Fausto, è ora il CEO della squadra, mentre i figli Lorenzo e Luca hanno assunto il ruolo di direttori sportivi ed incarichi amministrativi.

I membri del consiglio comunale hanno affermato in una trasmissione locale: “Il nostro Autodromo è stato scelto perché è un simbolo importante per il mondo del motorsport. Fausto eccelleva ovunque. Lo ricordiamo come ex pilota da corsa, due volte campione del mondo 125cc, capo squadra e nel passato anche figura del consiglio di amministrazione di ‘Formula Imola’. Fausto prima di tutto era una grande persona”.

