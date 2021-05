Sabato scorso sono stati assegnati 28 pass per i Giochi Olimpici nel triathlon: si è chiuso infatti ad inizio maggio il periodo di qualificazione tramite il ranking per quanto concerne la staffetta mista, che ha consegnato ai primi sette Paesi in graduatoria il biglietto per le Olimpiadi per due uomini e due donne e, di conseguenza, l’automatica qualificazione nel format per la prova olimpica.

Nella classifica sono stati presi in considerazione i cinque migliori risultati per ciascuna Nazionale nella staffetta mista nel periodo tra l’11 maggio 2018 ed il 16 marzo 2020, quando i ranking sono stati congelati. Al massimo tre risultati potevano essere presi in considerazione tra quelli ottenuti tra l’11 maggio 2018 ed il 10 maggio 2019, ed al massimo tre tra quelli ottenuti tra l’11 maggio 2019 ed il 16 marzo 2020.

Nel ranking olimpico della staffetta mista, nell’ordine, hanno ottenuto i pass olimpici Francia, Australia, USA, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Germania e Paesi Bassi, mentre non ce l’ha fatta l’Italia, decima, che dovrà provare a conquistare uno degli ultimi tre posti in palio nell’evento di qualificazione olimpica in programma il 21 maggio a Lisbona, in Portogallo.

Nella gara lusitana saranno ben 16 i Paesi in gara: Canada, Svizzera, Austria, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Messico, Danimarca, Irlanda, Spagna, Norvegia, Italia, Sudafrica, Ungheria, Brasile, Belgio. Si tratta dell’unico evento diretto di qualificazione olimpica in questo format: in caso di mancata qualificazione, per prendere parte alla staffetta mista, in alternativa, si dovranno qualificare ai Giochi due uomini e due donne attraverso il ranking individuale.

PAESI ISCRITTI AL PREOLIMPICO NELLA STAFFETTA MISTA DEL TRIATHLON

Canada

Svizzera

Austria

Portogallo

Repubblica Ceca

Russia

Messico

Danimarca

Irlanda

Spagna

Norvegia

Italia

Sudafrica

Ungheria

Brasile

Belgio

PAESI GIA’ QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI NELLA STAFFETTA MISTA

Francia

Australia

USA

Gran Bretagna

Nuova Zelanda

Germania

Paesi Bassi

Foto: LaPresse