A Sochi (Russia) si sono conclusi gli Europei 2021 di trampolino elastico. Il bielorusso Aleh Rabtsau ha vinto il derby con Uladzislau Hancharou (60.815 contro 60.850), bronzo al collo del russo Andrey Yudin (59.725). Tra le donne si è invece imposta la russa Iana Lebedeva (56.685), capace di sconfiggere nettamente le francesi Lea Labrousse (54.365) e Marine Jurbert (53.870). Questo per quanto concerne l’individuale, unica specialità inserita nel programma olimpico.

L’Italia può ritenersi soddisfatta dell’eccellente gara dell’eterno Flavio Cannone, che a 39 anni ha chiuso in settima posizione (18.055, ha tentato il tutto per tutto per puntare a un podio difficilissimo, ma ha commesso un errore). Il veterano cercherà un difficile pass per le Olimpiadi di Tokyo in occasione della tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena a Brescia del 4-5 giugno.

Marco Lavino e Samuele Patisso Colonna si sono distinti nel sincro maschile, concludendo al quinto posto (48.070) nella gara vinta dai bielorussi Hancharou/Rabtsau (51.990) davanti ai portoghesi Ganchinho/Santos (50.250) e ai tedeschi Vogel/Laxttermann (49.930). Eccellenti riscontri anche dagli juniores: Chiara Cecchi e Silvia Coluzzi sono quarta e quinta nell’individuale (la classe 2007 ha mancato il bronzo per mezzo decimo). Sesto posto per il sincro femminile.

Foto: Federginnastica