Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Tokyo, ma il numero di positivi al Covid-19 preoccupa non poco le autorità locali. Non è un caso che il Governo nipponico abbia deciso di estendere lo stato di emergenza fino al 31 maggio.

Il mese scorso, le quattro prefetture di Tokyo, Osaka, Hyogo e Kyoto sono state poste in stato di emergenza per la terza volta e, adottando un approccio assai prudenziale, si è deciso di prendere più tempo per ridurre il tasso di infezioni da Coronavirus. Oltre a prolungare lo status emergenziale citato, il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato che anche le prefetture di Fukuoka e Aichi saranno sottoposte a delle misure restrittive a causa del contesto pandemico, a partire dal 12 maggio.

In una situazione di questo genere, è complicato pensare ai Giochi e non è un caso che la visita del presidente del Comitato Olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, in programma a metà maggio in Giappone, sia stata ufficialmente posticipata a causa del Covid in territorio giapponese.

Tuttavia, da parte delle autorità, c’è la ferma volontà di perseguire nel progetto a Cinque Cerchi, seguendo però regole ferree e rispettando un protocollo particolarmente rigido.

