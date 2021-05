Tiro a volo, Europei 2021: i pass olimpici in palio gara per gara

Gli Europei di tiro a volo 2021 sono in programma ad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno: in terra balcanica si disputeranno prima le gare riservate alla categoria junior e poi quelle della categoria senior, nelle quali però, oltre ai titoli ed alle medaglie continentali, saranno in palio anche le ultime carte olimpiche per qualificazione diretta, in quanto al termine della competizione si chiuderà anche il ranking olimpico (6 giugno) e saranno assegnati solo i pass attraverso questa graduatoria.

In palio nella manifestazione croata ci saranno pass olimpici per le quattro prove individuali che vedremo ai Giochi: ne saranno a disposizione due sia nello skeet maschile che nello skeet femminile, mentre ce ne sarà uno soltanto sia nel trap maschile che nel trap femminile. L’Italia ha già ottenuto il numero massimo di pass consentiti, ovvero due, nel trap femminile, dove a conquistarli sono state Silvano Stanco e Jessica Rossi, ed in entrambe le specialità dello skeet, con le convocazioni già diramate da tempo che vedranno ai Giochi Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Diana Bacosi e Chiara Cainero.

Dunque gli azzurri sono a secco nel trap maschile, ed agli Europei potranno andare alla ricerca dell’unico pass a disposizione: qualora la carta olimpica dovesse essere centrata da un tiratore italiano, questa sarà assegnata in maniera non nominale all’Italia, dunque poi sarebbe il DT a determinare chi andrà a Tokyo, mentre qualora il pass dovesse essere conquistato da un altro Paese, verrebbe poi assegnato quello attraverso il ranking in maniera nominale a Mauro De Filippis. Inoltre, l’Italia ai Giochi potrà schierare, avendo qualificato un uomo ed almeno una donna, una coppia nella prova del trap misto, ma dovrà sceglierla tra i tiratori già convocati per le prove individuali. Se l’Italia dovesse centrare il pass nel trap maschile agli Europei, quello attraverso il ranking andrebbe al tedesco Andreas Loew.

AZZURRI FINORA A TOKYO 2021 NEL TIRO A VOLO

Trap maschile (verrà ratificato dopo il 6 giugno)***

*** = sarà non nominale se per qualifica diretta agli Europei o nominale per Mauro De Filippis se tramite ranking.

Trap femminile (conquistato da Silvano Stanco)*

Trap femminile (conquistato da Jessica Rossi)*

* = pass non nominale, le convocate saranno scelte dal Direttore Tecnico a ridosso dell’evento.

Skeet maschile (conquistato da Riccardo Filippelli) – convocato Tammaro Cassandro

Skeet maschile (conquistato da Gabriele Rossetti) – convocato Gabriele Rossetti

Skeet femminile (conquistato da Diana Bacosi) – convocata Diana Bacosi

Skeet femminile (conquistato da Chiara Cainero) – convocata Chiara Cainero

Foto: FITAV