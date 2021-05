Gli Europei di karate andranno in scena a Porec, in Croazia, da mercoledì 19 a domenica 23 maggio: sarà l’ultimo torneo che metterà punti in palio per qualificarsi alle Olimpiadi attraverso il ranking, anche se l’Italia aritmeticamente non ha atleti che possono staccare il pass con questa modalità.

Si tratterà comunque di una tappa fondamentale verso l’11 giugno, quando scatterà a Parigi il Torneo di Qualificazione Diretta alle Olimpiadi. Per gli Europei sono 24 gli azzurri convocati, che sono già in ritiro dal 10 maggio al PalaPellicone di Ostia ed ora sono in partenza per Porec.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI KARATE

KATA INDIVIDUALE: Viviana Bottaro e Mattia Busato;

KATA A SQUADRE: Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti, Carola Casale, Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia;

KUMITE INDIVIDUALE: Erminia Perfetto (-50kg), Sara Cardin (-55kg), Laura Pasqua (-61kg), Silvia Semeraro (-68kg), Clio Ferracuti (+68kg), Danilo Greco (-60kg), Angelo Crescenzo (-67kg), Luigi Busà (-75kg), Michele Martina (-84kg) e Simone Marino (+84kg);

KUMITE A SQUADRE: Lorena Busà, Alessandra Mangiacapra, Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi.

