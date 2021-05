Tiro a segno, Europei 2021: i pass olimpici in palio gara per gara

Gli Europei di tiro a segno 2021 sono in programma ad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno: in terra balcanica si disputeranno prima le gare riservate alla categoria junior e poi quelle della categoria senior, nelle quali però, oltre ai titoli ed alle medaglie continentali, saranno in palio anche le ultime carte olimpiche per qualificazione diretta, in quanto al termine della competizione si chiuderà anche il ranking olimpico (6 giugno) e saranno assegnati solo i pass attraverso questa graduatoria.

In palio nella manifestazione croata ci saranno pass olimpici per le otto prove individuali che vedremo ai Giochi: ne saranno a disposizione due sia nella carabina 10 metri maschile che nella carabina 10 metri femminile, mentre nelle altre sei specialità olimpiche ne verrà assegnato uno soltanto. Nella carabina 10 metri maschile l’Italia ne ha conquistata una con Marco Suppini, quindi ne può prendere ancora una delle due in palio, mentre nella carabina tre posizioni 50 metri maschile ne ha già due con Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci, dunque non ne potrà prendere altre, avendo già raggiunto il numero massimo di qualificati in questa specialità.

Nella pistola 10 metri maschile l’Italia ha già ottenuto un pass con Paolo Monna, dunque potrà conquistare anche quello in palio agli Europei, così come nella pistola automatica 25 metri maschile, dove il pass per i Giochi è stato centrato da Riccardo Mazzetti e quindi gli atleti del Bel Paese potranno conquistare la seconda carta olimpica. Nelle quattro specialità olimpiche al femminile, ovvero la carabina 10 metri, la carabina tre posizioni 50 metri, la pistola 10 metri e la pistola sportiva 25 metri le azzurre non hanno centrato alcun pass, inoltre sanno già che non ne potranno conquistare attraverso il ranking olimpico, quindi gli Europei sono l’unica manifestazione rimasta per ottenere il pass olimpico.

AZZURRI FINORA A TOKYO 2021 NEL TIRO A SEGNO

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Marco De Nicolo)*

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Lorenzo Bacci)* – raggiunto il numero massimo di qualificati in questa specialità

Carabina 10 metri aria compressa maschile (conquistato da Marco Suppini)*

Pistola automatica 25 metri maschile (conquistato da Riccardo Mazzetti)*

Pistola 10 metri maschile (conquistato da Paolo Monna)*

* = pass non nominali. I convocati saranno scelti dai vari Direttori Tecnici a ridosso dell’evento.

Foto: UITS