Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2021: Chiara Cainero centra la finale nello skeet. Bacosi è out

Nella finale femminile dello skeet ci sarà un’azzurra. E’ questa la notizia che arriva dalle pedane di Lonato del Garda, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo. Chiara Cainero ha infatti trovato il terzo punteggio d’accesso all’atto conclusivo del contest.

La friulana, vicecampionessa olimpica in carica e medaglia d’oro a Pechino 2008, sbriciolando 121 (+1+4, visti gli innumerevoli shoot off) dei 125 piattelli a disposizione è riuscita a rientrare nel novero delle migliori sei della prova ottenendo così uno dei sei pass per la fase successiva.

Insieme a lei, nella finale che scatta alle 16.30, vi saranno: la britannica Amber Hill (123/125), la statunitense Austen Jewell Smith (121/125, +2), la slovacca Danka Bartekova (121/125, +1+3) la rappresentante della Repubblica Ceca Anna Sindelarova (119/125, +2) e la cipriota Kostantia Nikolau (119/125, +1)

Un parterre di lusso, del quale non fa purtroppo la campionessa olimpica e mondiale Diana Bacosi, fermatasi “solo” a quota 118/125 in settima posizione; mentre le altre azzurre in concorso Chiara Di Marziantonio, Francesca Del Prete e Martina Maruzzo hanno fatto rispettivamente registrare la 13ma (118/125), la 22ma (116/125) e la 24ma piazza (116/125).

Foto: FITAV