Tiro a segno: le date dei Campionati Italiani 2021

La UITS inizia a muoversi in direzione futura. Con una news pubblicata sul suo sito infatti, l’Unione Italiana Tiro a Segno ha reso note le date relative ai Campionati Italiani 2021, sia a livello giovanile sia a livello assoluto.

I Campionati Italiani per le categorie Junior, Ragazzi, Allievi a m.10, 25 e 50 e Campionato Giovanissimi si svolgeranno presso il TSN di Milano, dal 16 al 19 settembre, mentre i si terranno, sempre nell’impianto meneghino, dal 30 settembre al 3 ottobre.

Oltre a queste, sono arrivate altre importanti indicazioni che il Commissario Straordinario Igino Rugiero ha così sintetizzato in una sua comunicazione:

1. Trofeo delle Regioni: si svolgerà presso il TSN di Napoli nella prima metà del mese di novembre;

2. Campionato d’Inverno: verrà programmata l’attività invernale a 10m che si concluderà con la finale del campionato che si svolgerà a dicembre p.v. presso il TSN di Bologna;

3. Tiratori di San Marino: già da molti anni partecipano alle nostre gare regionali federali, sarà loro consentito, qualora ammessi, la partecipazione ai Campionati Italiani, analogamente a quanto già avviene per gli atleti stranieri. In caso di vittoria di un atleta di San Marino, lo stesso non potrà ricevere il titolo di Campione Italiano che verrà assegnato al primo tiratore con nazionalità italiana.

4. Montepremi CIS e GPG: è in esame la possibilità di incrementare l’importo del montepremi già per l’anno in corso;

5. Campionati Italiani Universitari: in seguito alle decisioni prese dal CUSI, il campionato è stato annullato.

Un primo calendario è stato quindi tracciato all’interno del panorama nostrano, ora bisognerà capire se, dovendo inevitabilmente fare i conti con gli sviluppi logistico-sanitari, il tutto possa essere organizzabile senza alcun tipo di problema.

FOTO: UITS