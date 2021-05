Tiro a segno, Europei 2021: Sofia Ceccarello in finale nella carabina tre posizioni. In palio anche un pass olimpico

Nella nona giornata di gare degli Europei di tiro a segno 2021 in corso ad Osijek (Croazia) le qualificazioni della carabina tre posizioni 50 metri femminile riservano il passaggio alla finale di Sofia Ceccarello, che resta in corsa per acciuffare l’unico pass olimpico a disposizione nella specialità.

Sofia Ceccarello, autrice di una grande rimonta con il passare delle serie, si attesta in sesta posizione con un totale di 1176. Il miglior score della mattinata lo fa segnare la tedesca Jolyn Beer con 1185, punteggio che va ad eguagliare il record europeo delle qualificazioni.

Assieme alle due atlete appena citate sono in corsa per la carta olimpica anche l’altra tedesca Amelie Kleinmanns, settima a quota 1175, e l’elvetica Franziska Stark, ottava con 1173 ed entrata in finale grazie ad un numero superiore di mouche rispetto all’austriaca Franziska Peer (64 contro 60).

Spareranno soltanto per il titolo europeo e per le medaglie, invece, la russa Yulia Zykova, seconda con 1181, l’elvetica Nina Christen, terza a quota 1180, e le norvegesi Jeanette Hegg Duestad, quarta con 1179, e Katrine Lund, quinta con lo score di 1178.

Eliminate le altre azzurre in gara: 22ma Barbara Gambaro con 1167, 50ma Sabrina Sena con 1154. La finale scatterà alle ore 15.30.

Foto: UITS